立委昨點名交通部觀光局建置的「台灣旅宿網」是無用的殭屍平台，速度慢，沒人聽過，還要再撒4億元精進，有求觀光局一周內將詳細資料交出來。觀光局表示，台灣旅宿網2.0是在1.0合法旅宿資訊查詢系統下，建立兼具訂房功能，以協助合法旅宿業者行銷通路。

台灣旅宿網的定位，觀光局表示，「旅宿網1.0」版從2012年架設以來，是在提供民眾查詢合法旅宿的房型、設施等資訊，並供縣市政府及合法旅宿業者依法規填報住宿率、營運狀況等資料為主。

觀光局說，因應合法旅宿業者反映及需求，於2019年9月起將「旅宿網」(2.0版)改版後，除強化原有機能外，新增線上訂房功能，提供旅宿業者行銷的多方面管道，俾利後續發展智慧觀光，並輔導中小型旅宿業者使用數位訂房功能，以提升業者數位能力，同時也提供消費者於查詢合法旅宿時，立即可訂房的功能選項。規劃執行迄今，一直扮演為合法業者提升競爭力的功能。

在系統建置經費，觀光局解釋，「第二代台灣旅宿網系統」建置經費約新臺幣900萬餘元，並非侷限於開發訂房功能，亦包含國內旅遊住宿優惠活動專案系統建置、輔導業者加入訂房申請與協助放房教育訓練、金流整合串接及系統維運等。

針對未來持續精進部分，觀光局說，目前其他國際訂房平台房源，包含：合法及非法業者，房源或許較多，但時有消費糾紛爭議事件。因此，針對外界關心之訂房功能語言版本部分及網速問題，觀光局將請系統廠商加速精進改善。

(中時 )