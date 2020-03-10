知名YouTuber蔡阿嘎日前跟孕妻二伯騎車出門，遭到埋伏在家門外的黑衣男子持鐵鎚攻擊，嫌犯除了攻擊蔡阿嘎，還直接敲擊二伯孕肚，讓她當場全身脫力、嚴重宮縮，爆哭被送上救護車的畫面曝光，讓人看了非常不捨，所幸沒傷到腹中胎兒，但二伯仍是被醫師要求住院觀察。

蔡阿嘎孕妻二伯臉書po文。(翻攝自嘎嫂二伯臉書)

蔡阿嘎夫婦遭到陌生男子襲擊，外界相當擔心嘎嫂的狀態，而蔡阿嘎這幾天除了照顧孕妻跟兒子蔡桃貴，竟在嫌犯落網後，特地趕發影片，表示嫌犯接受司法制裁就好，呼籲眾人不要影響、波及其親友家人，被讚暖心寬大，而二伯則是po文感謝眾人漫天飛來的關心，自己目前是平安的，只是很想念大兒子蔡桃貴，坦言身為一個母親，實在原諒不了想傷害二寶「蔡波能」的人。

而事發至今過了近一個禮拜，嘎嫂二伯昨晚(3/9)捎來好消息，她在個人臉書貼出自己跟蔡桃貴的母子同框照，寫下：「耶耶!! 出院回家找鵝子」，照片中她陪著菜桃貴玩玩具，臉上掛著幸福的笑容，二伯也曝光返家後的近況，除了「最後衝刺」狂喝雞精養胎，其餘時間「開始每天在家躺的廢人生活」，盼肚子裡的二寶再長大一點，「希望波能別那麼快退房」。

(中時電子報)