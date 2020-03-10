大陸因受到新冠肺炎疫情影響，讓5G建設近期出現放緩，但華為中國運營商業務部副總裁楊濤認為，短期看由於復工、人員流動、物流的情況，讓5G建設進度受到些影響，但從中長期來看發展力道只會越來越大。而5G新基建也逐漸邁入起航階段，據新浪財經報導，包含中國移動等4大營運商，預計在2020年年底，將累計開通60萬座5G基站。

具體看到中國移動、中國聯通與中國電信等3大營運商的公佈數據，截至目前大陸開通的5G基地站已超過15萬個。到2020年底，計畫將累計開通超過55萬個5G基地站，再加上中國廣電，整體規模將達到60萬個。

同時產業鏈端，大陸5G業者也繼續前行，包含華為9日發布一系列5G最新產品，涵蓋了5G RAN、5G核心網、智慧全光接入網和Liquid OTN光傳送、智慧IP網路、5G智慧網優、5G Power 2.0等各環節的解決方案。

(旺報 )