一名女公務員與前男友分手後，成了A片網紅，2人熱戀時拍的一段「八爪椅性愛片」，被PO到國際色情網站，在全世界造成瘋傳，累計超過20萬人瀏覽，氣的對前男友提告。高等法院認為，前男友是唯一擁有這段性愛影片的人，因而判處3個月徒刑確定。

判決書指出，女公務員與俞姓前男友2011年開始交往，2人感情甜密時曾上摩鐵拍下性愛影片，2014年不合分手，女公務員卻在國際色情網站，看到自己這段性愛影片，因攝拍時只有2人在場，怒控是俞男PO上網。

法院審理時，俞男坦承認是他拍攝影片，但不知是誰上傳影片，一審法官不信，他3月徒刑。俞男不滿上訴，高院合議庭認為，俞男是唯一擁有性愛影片的人，也是第一個發現影片被上傳到色情網站，且上傳時間與2人分手時間相符，認定俞男是報復行為，駁回上訴定讞。

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(中時電子報)