IMF籲決策者應推重大財政與貨幣刺激 09:032020/03/10 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家戈皮娜塔 （Gita Gopinath）在其部落格撰文呼籲，各國決策官員應實行「重大」財政與貨幣政策，以因應新冠肺炎疫情對經濟造成的傷害。 她提到，由於該疫情已升溫到「令人警戒的速度」，政府應考慮的措施像是現金資助、薪資補貼或減稅等。另外在該疫情對全球供應鏈與消費者需求造成干擾時，各國央行則應準備好對銀行與企業提供流動性。 她強調，這些措施的目標在於避免讓暫時性的危機，演變成為永久性傷害，像是導致民眾失業或企業破產。 (工商 ) #IMF #財政 #各國 #傷害 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 避免台灣脫鉤東亞整合 04:102020/03/09 論壇廣場 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 社論／當川普口氣愈來愈像武漢官員 04:102020/03/09 時論廣場 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 本世紀最大經濟挑戰來了 04:102020/03/10 時論廣場 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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