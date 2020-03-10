國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家戈皮娜塔 （Gita Gopinath）在其部落格撰文呼籲，各國決策官員應實行「重大」財政與貨幣政策，以因應新冠肺炎疫情對經濟造成的傷害。

她提到，由於該疫情已升溫到「令人警戒的速度」，政府應考慮的措施像是現金資助、薪資補貼或減稅等。另外在該疫情對全球供應鏈與消費者需求造成干擾時，各國央行則應準備好對銀行與企業提供流動性。

她強調，這些措施的目標在於避免讓暫時性的危機，演變成為永久性傷害，像是導致民眾失業或企業破產。

(工商 )