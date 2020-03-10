根據研究調查機構國際數據資訊（IDC）統計分析，華碩電競筆電在2019年以39.6％的市占率大幅領先第2、3名的微星（MSI）與宏碁（acer），這也是華碩連續16季，長達4年的時間連莊第一名。

IDC個人電腦市場分析師林璿瑞表示，隨著近幾年用於電競筆電的顯示晶片技術成熟，愈來愈多的筆電開始搭載獨立顯卡，這個趨勢帶動自2017年以來，電競筆電都是2位數的比例成長。從市場數字來看，2019年華碩以39.6％的市場占有率領先微星的24.6％，幅度高達15％，更超越宏碁市占15.2％，幅度更高達24.4％，幾乎是一個第2名微星的規模。

以IDC統計的標準來看，搭載顯示晶片nVidia GTX 1050規格以上的機種就屬於電競機種，包括華碩、宏碁等品牌在輕薄或家用機種產品也都開始推出GTX 1050獨立晶片的機種，如華碩的X系列、UX、宏碁的Aspire系列，這類具備獨立顯示晶片的消費型筆電，是帶動台灣電競筆電市場占有率持續提高的因素之一。

華碩在電競產品方面，以ROG（REPUBLIC OF GAMERS）為電競專業品牌，從筆記型電腦、桌上型電腦、主機板、顯示卡、螢幕、路由器、機殼、鍵盤滑鼠、耳麥、麥克風及衣服等周邊商品。

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(中時電子報)