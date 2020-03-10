全球股市遭遇血腥星期一，美股道瓊指數狂瀉2000多點。亞洲股市今天（10日）延續昨日跌勢，日股大跌3.7%，韓股下跌0.5%，台股加權指數開在10,907.62點，下跌70.02點，隨即跌點擴大，跌幅逾百點。台積電（2330）股價開在301.5元，續跌4元。

新型冠狀病毒肺炎疑慮持續延燒、油價又暴跌，讓經濟衰退疑慮四起，道瓊工業平均指數9日大跌2,000點、為2008年以來最慘的一天，費城半導體指數則從前波歷史收盤高慘跌逾20％、進入熊市。

尖牙股集體暴跌，蘋果大跌7.91％，微軟大跌6.78％，臉書大跌6.40％，台股ADR全面下挫，半導體大廠跌幅最重，台積電ADR大跌5.88％，日月光ADR大跌5.39％。

群益期貨副總經理范振鴻指出，歐美疫情擴散，但美國總統川普想把新冠狀病毒肺炎跟流感混在一起，避免影響他的選情，美國州政府自行宣布緊急狀態及停課，新冠肺炎對美國經濟的衝擊已經開始了。

范振鴻認為，加上油價單日暴跌30％，油價暴跌的連鎖效應，導致美股各指數都大跌7％以上，達到金融海嘯以來最大單日跌幅。9日晚間，聯準會（Fed）宣布公開市場操作增加到450億美元，舒緩市場流動性，也無法阻擋美股崩盤，空方肆虐，多方要繫緊安全帶。

(中時電子報)