🍿 #ICYMI This was how Chen Meng 🇨🇳 triumphed over Mima Ito 🇯🇵 to secure her crown in Doha 🇶🇦👑#ITTFWorldTour #2020QatarOpen #TableTennis pic.twitter.com/OzTnATyfdN — ITTF World (@ittfworld) March 9, 2020

日本19歲桌球女將伊藤美誠在卡達公開賽橫掃「女王」丁寧而威震桌壇，她在女單決賽才落敗，下周將爬升到世界排名第2。這是1991年國際桌總(ITTF)實行新排名制以來，日本選手的最高排名。日媒把她與1970年代的傳奇女將小和田敏子並列。

伊藤美誠在準決賽對丁寧展開大屠殺，除了4局橫掃還違反「業界規矩」賞了丁寧一次11-0。至少以大陸選手的習慣來說，打到10-0時會主動讓1分給對手，但伊藤美誠表示全力以赴才是尊重對手，「故意讓分是很失禮的。」她對丁寧的整體戰績提升到4勝11負。

決賽中伊藤美誠拿下首局，隨後連丟4局敗給世界第1的陳夢，她至今沒贏過陳夢，但是斬獲的積分足以超越孫穎莎而爬上第2。目前世界前10的桌球女將只有4位不是大陸人，包括伊藤美誠、石川佳純、鄭怡靜(台灣)、馮天薇(前陸籍女將, 歸化新加坡)。

伊藤美誠賽後戴著口罩歸國，雖然疫情可能威脅到之後的比賽，但她並不擔心，說會持續鍛鍊自己。她2016年里約奧運獲得團體銅牌。日本原先最高排名的紀錄是男子張本智和(第3, 陸籍移民日本)、女將石川佳純(第3)，此外平野美宇也是世界前10的常客。

(中時電子報)