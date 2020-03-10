滯留湖北台人的包機，預計今天晚間將分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，共兩架包機返台，總人數控制在470人出頭。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院接受總質詢前表示，為了讓武漢國人同胞回來，政府用盡心力，一直堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為，持續不斷溝通漸漸有共識。但他強調，這一切還是要安全回來台灣才算。

這次將以兩架航班運送滯留台人。華航班機約10日晚8時許抵台，隨後東方航空另一架包機，則於11日凌晨0時許抵達桃園機場。兩架班機間隔僅4小時。

對此，蘇貞昌表示，此次國人返台，仍是堅持「弱勢優先」的標準，他說，為了讓武漢的國人同胞回台，政府用盡心力，一直堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為，持續不斷溝通漸漸有共識，這一切還要等有結果的時候，自然會由指揮中心報告，但就是要安全回來台灣才算。

被問到此次是否算是堅持「橫濱模式」？蘇貞昌說，我們就是我們的模式，沒有其他的模式，就是三個原則。

(中時 )