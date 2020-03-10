自2017年以來，處理器大廠美商超微（AMD）為資料中心市場提供重大創新成果。承襲AMD第1代與第2代EPYC伺服器處理器的執行基礎，AMD針對其領先產品擘畫了積極的產品藍圖，並闡述將針對資料中心內廣泛成長的市場，持續挹注創新動力。

AMD透過旗下中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、互連元件以及軟體產品，推動著exascale等級運算的未來，其中包括近日宣布於勞倫斯利佛摩國家實驗室的El Capitan超級電腦。預計在2023年上線的El Capitan預計提供超過2 exaFLOPs的雙精度效能，其強悍的運算能力甚至超越現今前200名最快超級電腦的總合。

憑藉在最重要的企業級與雲端工作負載提供領先效能以及總體擁有成本的優勢，AMD第2代EPYC處理器持續在企業、雲端、HPC市場拓展版圖。在2020年，我們預估超過150個搭載AMD EPYC處理器的雲端實例以及140個伺服器平台將會推出。

AMD透過眾多新技術釋放加速運算的潛力，包括AMD CDNA架構、第3代Infinity架構、以及ROCm 4.0軟體平台，這些技術都將支援搭載AMD核心的Frontier以及El Capitan超級電腦。

AMD蓄勢待發，將透過頂尖的AMD Ryzen處理器、AMD Radeon繪圖卡、以及半客製化產品，帶動PC與遊戲市場的持續成長。自2017年以來，AMD客戶端市場出貨量與市佔率幾乎倍增，建立了效能領先的桌上型電腦、高階桌上型電腦（HEDT）以及筆電處理器全面的產品陣容。在遊戲市場方面，AMD和眾多世界級品牌合作，聯手將AMD Radeon繪圖產品透過最受歡迎的裝置帶給全球超過5億位玩家，並且有機會將版圖拓展到全球25億遊戲玩家。AMD與微軟、Sony建立長期合作關係，以持續保持市場領先地位，成為遊戲機第一大的晶片供應商。

在2020年及往後，AMD看到了許多重大機遇，將透過其運算與繪圖產品陣容持續推動成長。

AMD將藉由推出基於7奈米製程「Zen 2」的AMD第3代Ryzen處理器，擴大效能領先優勢，該處理器為消費與商務市場的桌上型電腦及筆電量身打造。最新AMD Ryzen處理器針對這些市場的使用者經驗進行優化，滿足要求最嚴苛的工作負載，提供卓越效能、反應速度、電池續航力以及安全性等功能。AMD將如期在2020年推出首款基於「Zen 3」的AMD Ryzen產品，為遊戲、內容創作以及生產力等市場提供更高效能表現。

AMD計劃推出完整的高效能AMD RDNA架構繪圖產品，以進一步擴展AMD Radeon的採用數量。基於AMD RDNA 2架構的「Navi 2X」GPU進一步推升Radeon RX 5000系列的卓越效能，未來將帶來強悍的4K遊戲能力以及眾多新功能，包括支援硬體執行的光線追蹤，以及顯著的效能提升。

超微表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延之際，我們深切體認AMD員工、客戶、合作夥伴、以及我們經營所在社區成員的健康與福址至關重要。AMD誠摯感謝相關人士與組織在全球為解決此次公共衛生事件而做出的不懈努力。

AMD在2020年財務分析師大會上重申2020年第1季的營收預測。AMD估計COVID-19疫情對於第1季業績的衝擊尚屬輕微，可能導致營收達約18億美元的較低預測值，上下增減5,000萬美元。2020全年營收預測沒有變動。

(工商 )