處理器大廠美商超微（AMD）於2020年財務分析師大會上，揭示下一階段的成長動能計畫，將由橫跨多個世代的高效能中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）產品藍圖，以及旨在提供頂尖產品與顛覆性解決方案的積極技術投資所推動。

AMD總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，我們多個世代的運算與繪圖產品藍圖，旨在大幅加速營收成長與創造豐厚的股東收益。我們專注推動領先業界的IP藍圖，積極推出各種先進技術，以在龐大且持續成長的高效能PC、遊戲、資料中心等市場上實現市場佔有率的持續增長。

AMD Ryzen與AMD EPYC處理器至今累積超過2.6億個「Zen」x86核心出貨量，AMD計劃延續這方面的成果，推出涵蓋新一代CPU核心、封裝以及互連技術的創新方案。

AMD計劃於2020年底前推出首款基於新一代「Zen 3」核心的處理器。「Zen 4」核心正在研發中，預計將採用先進5奈米製程技術。

AMD揭示多項計畫，為擴大在小晶片（chiplet）與晶粒堆疊（die stacking）方面的領先優勢，包括全新「X3D」封裝技術，結合chiplet以及混合2.5D與3D晶粒堆疊的設計，帶來超過10倍的頻寬密度提升。

AMD宣布即將推出的AMD第3代Infinity架構，藉由經優化的CPU與GPU記憶體一致性，讓CPU與GPU能無縫且連貫地共享記憶體，從而獲得大幅提升的效能，並簡化加速運算解決方案所需的軟體程式開發流程。

AMD延續其產品安全性的強大基礎，著手擴充眾多功能。AMD宣布加入機密運算聯盟（Confidential Computing Consortium），該聯盟由各大硬體與軟體公司組成，致力於消弭各項防禦漏洞，為資料提供涵蓋整個生命週期的保護。

為因應持續增加且日趨多元的GPU工作負載，AMD發表一項跨世代產品藍圖，針對遊戲與資料中心運算市場，推出兩項優化的繪圖架構。

AMD Radeon DNA（AMD RDNA）架構專為遊戲而設計，目前搭載於屢獲殊榮的AMD Radeon RX 5000系列GPU。AMD新一代RDNA 2架構將帶來比第一代RDNA架構高出50％的每瓦效能。全新架構將支援硬體加速光線追蹤、可變速率著色（Variable Rate Shading）、以及其他先進功能。首款基於AMD RDNA 2的產品預計在2020年底前問世。

AMD揭示全新AMD Compute DNA（AMD CDNA）架構，旨在加速資料中心的各種運算工作負載。AMD第一代CDNA架構計劃於今年稍後推出，包含AMD第2代Infinity架構，旨在強化GPU之間的連結，並針對機器學習和高效能運算應用進行優化。此外，接續的AMD CDNA 2架構未來將支援AMD第3代Infinity架構，以打造新一代exascale級的超級電腦。

AMD於前一代ROCm開源軟體平台基礎上，針對資料中心進行擴充，計劃在今年稍後推出ROCm 4.0作為完整軟體解決方案，瞄準高效能運算exascale級系統以及機器學習等工作負載。

(工商 )