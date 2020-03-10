周一美股崩跌，三大指數均創下2008年金融危機以來最大單日跌幅，道指崩跌2,013.76點、達7.79%。3月台指期今日開盤跌121點，為10830點，金融期及電子期聯袂開低。

永豐期貨指出，台指期週一下跌318點至10951點。價差方面，台指期逆價差縮至-26.64點，電子期逆價差縮至-1.35點，金融期逆價差縮至-1.97點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3540口，使留倉部位轉為淨多單3096口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加9091口至31376口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6417口，使留倉部位轉為淨多單1479口。

永豐期貨表示，國際油價下跌加上美股期貨崩跌，市場擔憂新冠肺炎疫情恐在歐洲和美國擴散，市場不確定因素波動大，股市仍有下跌壓力，建議投資人先觀望，待疫情和市場穩定後再行進場。

(時報資訊)