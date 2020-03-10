德微科技(3675)因廠區均在台灣，生產未受新冠肺炎疫情影響，公司2月合併營收為1億1766萬元，月減2.5%，較去年同月則成長10.88%，德微表示，從目前訂單來看，第1季業績可望優於去年同期。

新冠肺炎疫情全球蔓延，導致大陸地區不僅延後復工，且復工腳步緩慢，不過德微因廠區均在台灣，生產未受新冠肺炎疫情太多衝擊，今年前2月合併營收為2億3847萬4000元，較去年同期成長7.71%。

儘管歐美國家疫情蔓延越發嚴重，重要科技大廠陸續示警，2020年全球企業營運展望面臨嚴峻考驗與市場不確定性增加，德微對後續之疫情發展審慎應對，不過，從目前訂單來看，德微預估，今年第1季將優於去年同期。

德微表示，公司將採超前部署之政策來因應此次之疫情發展，持續強化產線能力、提升良品率，期望疫情緩和或退去後，全球的需求面提升，被延遲的5G、車用電子與AI智能的需求，預期將會帶動週邊應用裝置對二極體之需求。

(時報資訊)