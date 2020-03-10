何志偉全英文質詢吳釗燮

美國參議院通過《台北法案》，立委何志偉昨（9）日質詢外交部長吳釗燮，兩人以全英文問答，何志偉也透露，全英文質詢就是為了台灣被國際看見。

何志偉在臉書表示，質詢外交部長吳釗燮時，強烈要求外交部邀請《台北法案》提案人，美國參院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）和相關友好議員、官員520來台，部長也答應了。

去年美國參議院通過《台北法案》，眾議院以415：0無異議通過。何志偉說，支持台灣已是美國跨黨派、跨政府部門的共識，這也是美國首次以國內法的形式，要求政府支持台灣維護外交空間，眾院議長裴洛西在新聞稿中表示，美國兩黨、兩院一直驕傲地和台灣站在一起，美國必須促進盟友強化和台北的外交關係，並確保台灣在國際決策上保有一席之地。

何志偉指出，法案內容強調美國政府協助維持對台灣的官方、非官方關係，及支持台灣在國際的參與，且基於美國利益，對於友好台灣的國家增加經濟、外交來往，反之亦然，法案也鼓勵美國政府和台灣簽訂貿易協定。

何志偉也提到，上周蔡英文接見AIT主席莫健，莫健強調，美國將加倍力道支持台灣國際參與，也稱讚台灣在這次防疫工作讓國際看到謹慎、透明的應對措施，展現民主的實力以及台灣可貢獻於國際的專業與經驗。

能說出一口流利英文的何志偉，在美國出生，南加大碩士畢業，2010年主動放棄美國國籍。在從政之路上，何志偉2014年獲得第一高票連任台北市議員，2018年主打拚經濟、好生活，強調團結保台，成功進軍國會，並於2020年當選連任，得票數及得票率更創下該選區新高。

(中時電子報)