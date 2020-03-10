美股延續亞太市場9日跌勢，開盤暴跌讓標普500指數速跌至7％，觸發第一層熔斷機制，暫停交易15分鐘。截至9日美股收盤，三大指數全線跌逾7％，道指狂瀉2013.76點創史上最高單日跌點；衡量美股波動率的恐慌指數（VIX）收盤時漲近30％，收於54.46。分析人士稱，經濟失速下行是導致美股牛市終結的根本原因，更指出美股此輪最長牛市或正以史上最快速度落入熊市。

若美股牛市終結，A股何去何從？據新浪財經引述方正證券指出，從估值分位區別影響機制來看，目前上證綜指位於16％估值分位，標普500指數處於85％，顯示A股估值分位水準已經很低，尤其相較美股有非常大的優勢。因此儘管A股有很較大機率同步跟跌，跌幅也會遠遠小於美股。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，美股暴跌對於A股的影響是短暫的；從長遠來看，美股暴跌反而有利於資金從美股流向估值較低的A股。

另值得關注的是，按市場公認說法，此輪美股牛市始於2009年3月9日，到今年3月9日正好11周年。山西證券策略團隊認為，從美股估值位於歷史高位、自身經濟開始放緩等徵兆下，中期看美股超長牛市已經終結。

(旺報 )