國民黨主席江啟臣昨天就職，全程沒提「九二共識」，引發議論。前國民黨副祕書長蔡正元今早指出，現在國民黨又不執政，不必對兩岸關係好壞負責，那是蔡英文和民進黨政府的事，國民黨不必越俎代庖、多管閒事。

蔡正元今早在臉書發出「管『九二共識』幹嘛？」一文。他表示，江啟臣就職國民黨主席演講中未提「九二共識」，有些人議論紛紛。「九二共識」是李登輝時代，國民黨執政時兩岸達成的共識；現在國民黨又不執政，不必對兩岸關係好壞負責，那是蔡英文和民進黨政府的事，國民黨不必越俎代庖、多管閒事。

他說，綠營執政上上下下不斷反中、辱中、仇中，連大陸遭受病毒肆虐也不放過，大陸也是一副無所謂的樣子，國民黨幹嘛多管閒事，擔什麼心？操什麼煩？

蔡正元說，大陸真的在乎九二共識嗎？看起來未必。對岸領導人說「沒有九二共識，兩岸關係將地動山搖」，有嗎？

他說，只有斷幾個鳥不生蛋的邦交，WHO會議不能參加，綠營故意假裝很不爽的樣子。再不來一些大陸觀光客，有些人因此沒工作，這算什麼地動山搖？綠營大官還不是馬照跑、舞照跳，兩岸貿易順差錢照賺，顯示大陸也不在乎什麼共識，國民黨反而裡外不是人。

相反的，國民黨堅守九二共識，美國CIA動員一切力量支持民進黨、攻擊國民黨，連假間諜案都搞得出來；美國軍火商花錢買媒體，什麼道德無底限的事都幹了。

蔡正元說，在中美對峙時刻，中國大陸都事事對美國退讓，大陸上上下下沒有反美的聲音，還出一堆「精美公知」、「精美富豪」，還對美國盡力吞忍求全，國民黨幹嘛得罪美國？

他強調，國民黨在這個時刻又不是執政黨，還去管一個九二共識幹嘛？

蔡正元發文後，不少網友留言讚同，紛紛表達「完全執政負完全責任」、「國民黨應該發起台灣獨立正名制憲法案」、「再當煞車皮就是犯賤無藥醫」。

(中時 )