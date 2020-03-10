據路透10日測算，人民幣兌美元中間價10日預計會開在6.9562元左右，較9日貶值約302點。

9日人民幣兌美元即期收報6.9499元，而中間價則為6.926元。根據定價機制，10日中間價變動中，將下跌239點以反映市場供需影響；另外，有63點下跌反映出隔夜一籃子會率基本匯率保持不變的點數，這顯示「逆周期因子」影響暫未發生作用。

(旺報 )