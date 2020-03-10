路透測算：人民幣中間價預計開在6.9562元附近 09:232020/03/10 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透10日測算，人民幣兌美元中間價10日預計會開在6.9562元左右，較9日貶值約302點。 9日人民幣兌美元即期收報6.9499元，而中間價則為6.926元。根據定價機制，10日中間價變動中，將下跌239點以反映市場供需影響；另外，有63點下跌反映出隔夜一籃子會率基本匯率保持不變的點數，這顯示「逆周期因子」影響暫未發生作用。 (旺報 ) #人民幣 #美元 #路透 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐周四LME期鎳漲逾1.6％ 10:002020/03/06 財經 新台幣強勢 全民瘋美元保單 04:092020/03/08 金融．稅務 不畏降息！華銀逆勢推出 美元高利定存 04:102020/03/09 產業特刊 《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲 10:002020/03/09 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/03/09 財經 人民幣即期收報6.925 創逾一個月新高 17:292020/03/09 財經 人幣資產配置價值升 或被動升值 04:092020/03/10 焦點新聞 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 1分鐘讀財經》美股史上殺最慘 川普急救市喊：別賣股了 - 財經 3周前才創新高！ 美股飆速入熊引爆華爾街恐慌 - 財經 營收公布前夕災難降臨！ 台積電目標價遭砍重摔 - 財經 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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