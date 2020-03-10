為積極支持江蘇台資企業應對疫情影響，全力幫助台企復工複產與健康發展，針對台資企業面臨信貸、抵押擔保等困難，近日，江蘇省台辦在調研了全省多家台資企業的基礎上，與江蘇銀行聯合出台專門針對台企的綜合金融服務方案——《江蘇銀行支援全省台資企業復工複產和健康發展綜合金融服務方案》。該《服務方案》提出，江蘇銀行未來三年將授信超100億人民幣支持在蘇台企健康發展。

據瞭解，《服務方案》為台資企業與臺灣同胞提供了8類、共19項專項業務，涉及信貸支援、綠色通道、資源配置、特色產品、員工關懷、創業支援、財富管理、增值服務等內容。

《服務方案》明確，江蘇銀行將在三年（2020-2022年）內累計為全省台資企業提供不少於100億元人民幣的授信總額度，並專項安排信貸規模支援台資企業復工複產貸款需求。

此外，將防疫相關的優質台資企業納入江蘇銀行優質定價白名單，給予LPR（貸款基礎利率）下浮20個BP（基點，1個基點=0.01％）的定價優惠。對符合條件的中小微台資企業實施貸款利率優惠定價。

(旺報 )