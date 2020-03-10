國際油價崩跌加上投資人對武漢肺炎疫情的憂慮加深，華爾街股市陷入沉重賣壓後，東京的日經225指數今天早盤重挫3%。

法新社報導，日經225指數開盤急挫，交易約10分鐘後挫跌607.17點或3.08%，報19091.59點。

東證一部指數下滑39.53點或2.85%，報1349.44點。

(中央社)