美股週一（9日）雪崩式暴跌，道瓊工業指數狂挫2013.76點，以23851.02點作收，創下自2008年國際金融危機以來，單日最慘烈跌幅；一名網友用有點看好戲的語氣在PTT發問：（股神）巴菲特現在在想什麼？慘遭眾鄉民狂打臉。

美股9日開盤就呈現雪崩式暴跌，才交易4分鐘，標普500指數就重挫7％，立刻觸發熔斷機制，這也是自1997年金融危機以來，美股首次出現熔斷，暫停交易15分鐘。最後收盤時，道瓊工業指數狂挫2013.76點，以23851.02點作收；標準普爾指數下跌225.81點，收在2746.56點；科技類股的那斯達克指數暴跌624.94點，收7950.68點，收盤跌幅都在7%以上，十分慘烈。

一名網友在PTT八卦版發文，「剛剛見證歷史，我的好友巴菲特，前幾天才大買航空股，就大跌好幾趴，我真替他擔心，怕他老人家身體不好，巴菲特現在在想什麼？」。

鄉民一面倒力挺股神，紛紛留言：「在搜集大家的褲子」、「他手上有1000億美金現金 持股很多早已0成本了 你敢嘴」、「他的公司1股近30萬鎂 你覺得他在意小波動」、「人家可以本多忠勝 散戶可以嗎」、「巴菲特：等了10年就等這個大場面」、「你知道他有期貨做空避險嗎？」、「在想要不要買下大安森林公園給鄉民住」。

(中時電子報)