新北市長侯友宜今上午主持第23次防疫應變會議時下令，3到4月份很多學校要辦校慶、運動會、全校性的朝會活動，各校要評估一下，該延後就延後、該調整就要調整，避免群聚感染，相關狀況教育局務必落實掌握；此外，社會局也要加強防疫志工的招募，萬一哪天爆發社區大感染，志工是很重要一環。

侯友宜表示，學校這段期間持續落實三級防護機制，感謝教育局努力，準備的很周全，目前看起來狀況很穩定，校外2740家補習班，也要落實防疫宣導，密閉空間要戴口罩，透過檢核表定期抽測，讓補習班與學校有效連結、掌控，此外學生交通車也要加強消毒，乘車人員配戴口罩做好個人健康管理，維護學生安全。

侯友宜指出，新北市防疫基金達2032萬元，除了作為老人關懷據點、醫院人員設備、原民健康站等用途外，也能提供弱勢族群，另外最重要的，社會局要加強防疫志工的招募，包括藥局發送口罩、居家檢疫者管理等，都需要防疫志工協助，「未來哪天社區大感染來了，志工是很重要的一環，這部分要請社會局多努力。」

(中時 )