美國總統川普有意購買格陵蘭，對此，台灣美國商會會長海爾日前在美台商會官網撰文呼籲，川普若想買格陵蘭，還不如買下台灣，會更具經濟與戰略價值。對此，蘇貞昌剛剛被問到台灣是否會「賣給美國」的問題。蘇說，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家我們不賣。」

隨著蔡政府親美態勢日趨傾斜，有關台美關係將如何進一步深化成為焦點。台灣美國商會會長海爾就透過撰文的方式表示，美國總統川普去年公開表達購買格陵蘭島的興趣，但他認為，台灣處於美國外交政策所稱的「戰略模糊」。

海爾進一步說，在經濟上台灣擁有全球第22大國內生產毛額，也是美國第11大貿易夥伴，在生物科技、化學和工程等領域處於領先地位，經濟和地緣政治重要。因此，應該要努力買下台灣，但若無法購買，也應在來不及這麼做之前，給台灣民眾自由貿易與特殊身分移民待遇。

面對美國方面開始有聲音要買下台灣，行政院長蘇貞昌剛剛回應，台灣是台灣人的土地台灣人的國家我們不賣。

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(中時 )