出現新冠肺炎疫情的「至尊公主」號郵輪於當地時間9日中午抵達美國舊金山灣區奧克蘭碼頭，並開始進行乘客轉運工作。

加利福尼亞州州長加文·紐瑟姆8日在奧克蘭舉行的新聞發布會上說，郵輪停靠後，需要緊急救治的乘客將首先離船。隨後離船的是約1000名加州居民，他們將被送往北加州特拉維斯空軍基地和南加州聖達戈附近一處海軍陸戰隊航空站接受檢測和隔離。非加州居民將被送往其他州接受檢測和隔離。外國乘客將被送往德克薩斯州萊克蘭空軍基地和佐治亞州。

據悉，乘客轉運全過程將持續2至3天，由聯邦政府和加州政府負責，不會要求港口工作人員參與。所有乘客下船後也不會在奧克蘭停留，將直接轉運至相應隔離地點。轉運工作完成後，現場將進行徹底清理消毒，郵輪隨即駛離灣區。

「至尊公主」號郵輪所屬的公主郵輪公司8日確認，郵輪船員將留在船上，船員的隔離計畫尚未最終確定。「至尊公主」號郵輪上共有3533人，包括2422名乘客和1111名船員以及工作人員，來自54個國家和地區。

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(旺報 )