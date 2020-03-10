新冠肺炎重挫原油價格，啟動價格戰全面開打。國際油價9日開盤一度狂瀉超過30%，創下1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅。以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯組成的OPEC+聯盟減產協議破裂，雙方均不再受限產協議約束，引爆引發全球最大油產國間的價格戰。

一桶石油30美元（約新台幣910元）到底是什麼樣的概念？實際代換到其他日常用品中，或許比較有「感覺」：

1桶石油910元。

1桶礦泉水960元。

1桶可口可樂3,645元。

1桶牛奶4,600元。

1桶香奈兒香水694.7萬元。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）9日盤中重挫27%，跌幅稍後收斂至21.71%，報每桶32.31美元，是四年來未見的低檔。儘管油價大跌，能讓消費者在加油時省下一點錢，但這對股市、石油公司和其他相關產業從業人員而言，卻代表苦日子來臨。

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(中時電子報)