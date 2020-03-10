國際油價崩跌後 亞洲盤漲逾4％ 09:332020/03/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隨著病毒蔓延到更多國家，全球需求進一步減弱，石油價格急劇下跌。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大石油供應國沙烏地阿拉伯和俄羅斯發動價格戰後，國際油價昨天應聲崩跌，今天亞洲交易時段開盤漲逾4%，稍後微幅收斂到逾3%。 法新社報導，美國原油期貨西德州中級原油（WTI）漲4.6%，稍後漲幅稍稍收斂至3.4%，每桶報價約32美元。倫敦布倫特原油漲4.6%，後來漲幅收斂至漲3.7%，每桶報價約35美元。 路透社指出，由於武漢肺炎疫情衝擊石油需求，投資人認為油價迅速恢復機會不大。 (中央社) #油價 #原油 #石油 #美元 #報價 也許您會感興趣 國際熱門新聞 沒事不准出門 義大利全境限制移動 - 國際 狂！美商會會長籲川普「加倍下注」 買台對抗陸 - 時事 火大！至尊公主號停靠加州 乘客求償3000萬 - 時事 好美！緊抱梅根親親 他對哈利說抱歉 - 國際 最悚哭訴！他伴胞姊屍體整日 崩潰喊：義大利拋棄我們了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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