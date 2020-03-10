全球最大石油供應國沙烏地阿拉伯和俄羅斯發動價格戰後，國際油價昨天應聲崩跌，今天亞洲交易時段開盤漲逾4%，稍後微幅收斂到逾3%。

法新社報導，美國原油期貨西德州中級原油（WTI）漲4.6%，稍後漲幅稍稍收斂至3.4%，每桶報價約32美元。倫敦布倫特原油漲4.6%，後來漲幅收斂至漲3.7%，每桶報價約35美元。

路透社指出，由於武漢肺炎疫情衝擊石油需求，投資人認為油價迅速恢復機會不大。

(中央社)

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