高雄市長韓國瑜近期面臨被罷免難題，韓粉為反制罷韓行動，遂發起「罷免時代力量高市議員黃捷」運動。近來韓粉再因基進黨台中立委陳柏惟的「內交部」爭議，擬發起罷Ｑ運動，認為外界都放大鏡挑韓毛病，却對陳輕輕放下，非常不公平。

陳柏惟昨日質詢外交部長吳釗燮時表示，大陸國台辦是設在統戰部裡面，台灣沒有統戰部，國台辦有宣傳功能，台灣陸委會就是交流交流再交流，要不就是到武漢接人回來。

因此，陳柏惟建議成立「中國司」，或是成立「統戰部」或「內交部」，處理香港澳門蒙古西藏這些地方，當成正式對等窗口。此質詢一出，引起輿論一片譁然，連批踢踢網友都譏諷「真是個人才」！

韓粉當然也看不下去，認為陳柏惟表現這樣，為什麼外界只會放大鏡挑韓國瑜的毛病，對挺罷韓的立委却兩套標準，在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書分享一篇貼文，表示「我們可以開始罷免弱智Ｑ了嗎」？

網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

底下韓粉紛紛表示，「太沒水準， 人民納稅錢， 養這樣的畜牲， 太不值得了， 快罷免掉他吧」、「高雄來的不意外」、「可以，一起來罷免」、「罷免+1」、「罷免」！

網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

(中時電子報)