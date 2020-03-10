第2批武漢包機返台 蘇說話了 09:412020/03/10 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌10日赴立法院備詢前受訪。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌10日赴立法院備詢前受訪，對於第2批武漢包機返台一事，蘇表示政府用盡心力，一直堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為，持續不斷溝通漸漸有共識，一切還是要安全回來台灣才算。(圖文／姚志平) (中時 ) #台灣 #安全 #武漢 #包機 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 新冠病毒來自美國？台大學者：台灣4株病毒來自大陸武漢 16:412020/03/08 生活 金和車床獲TS認證 符合職安規範 04:102020/03/09 產業特刊 湖北各機場將復航？武漢機場：提前準備 09:302020/03/09 兩岸 12套機器人全天候服務 陸首個智慧方艙醫院項目交付 10:232020/03/09 兩岸 「感恩共產黨」引譁然急撤文 湖北書記改口：感謝武漢人 11:422020/03/09 兩岸 大批患者出院！武漢11家方艙醫院休艙 僅剩3家 12:132020/03/09 兩岸 新冠肺炎阿爾巴尼亞報首例 葡萄牙總統自我隔離 13:422020/03/09 國際 立法院抗疫 記者採訪擬實名制 04:102020/03/10 政治要聞 政治熱門新聞 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 傳韓粉扶江啟臣上位？趙少康節目驚爆內幕.... - 政治 第二批湖北包機返台 徐正文16字回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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