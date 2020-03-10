陸媒《環球時報》10日社評指出，從油價到股市的「黑色星期一」暴跌潮中，巨大的不確定性更像是全面的，國際秩序有可能面臨最新一撥的衝擊和考驗。非常慶幸的是，大陸在大國中率先控制住了疫情，使得國家整體穩健有了強大支點，大陸股市跌幅相對小一些，反映了大陸市場這一輪的驚慌，主要是「外部輸入」，不是大陸市場內在信心的垮塌。

社評認為，整個大陸社會是可以有自己的信心之錨。對過去兩個多月從大陸到世界發生的事情，一直在回溯、反思，不斷更新認知。看到無論是那頭灰犀牛，還是那群黑天鵝，都比最初想像的更加帶有意外性，在難以置信的跨度上變幻。

社評指，然而大陸逐漸感到了某種安心，那是一份逐漸落地的集體踏實感。發現這個國家的體制性力量正在這個危急關頭強有力地釋放出來，在驚濤駭浪中維護著承載14億人安全和利益這艘航船的平穩。看到這種力量與風險的對衝非常強勁，彼強它更強。

社評坦承，大陸不是完美的國家，但事實證明，大陸的糾錯能力不是一塊漏水的船板，而是推動前進的一支槳。

其實大陸的「體制」比很多人想像的更加廣闊，力量的匯集也比很多人認為的更加包容。中國文明在歷史上海納百川而成，今天又何嘗不是這樣。勤勞勇敢，磕磕絆絆，經常忍辱負重，總是更重實績而非辯駁，而且崇尚謙遜，互重互尊。

社評強調，這一切使得大陸會很扎實地應對當前的危機。沒有利用這場危機牟取不當利益的戰略野心，也不會把具體目標定得不切實際。生命最寶貴，所以為抗疫盡了最大的力氣。還要盡量減少損失，所以致力於加快復工復產。不管國際市場怎樣動盪，對大陸會造成什麼實際牽連，但大陸要接著為實現國家的原有戰略規畫而趕路，這些努力不會停頓下來。

社評總結，今天的大陸不會因疫情洶湧和市場動盪而迷失方向。大陸政權真誠為人民服務的宗旨決定了這個國家不可能真的迷航。人民的需求與國家政策是直接溝通的，從民眾的健康到「菜籃子」，再到復工復產所意味的一切，還有國家接下來朝哪個方向走，座標清晰，大陸不會被外部的劇烈動盪拖進深淵。

關鍵字：黑色星期一，疫情，外部輸入，體制，復工復產

(中時 )