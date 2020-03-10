大陸A股兩市三大股指10日低開，滬指跌0.83％，深成指跌0.82％，創業板指跌0.47％；其中，受到OPEC與俄羅斯的石油紛爭影響，黃金、石油類股領跌，另外，口罩、抗生素類股跌幅居前。

銀河證券認為，由於沙烏地阿拉伯的石油價格戰導致油價暴跌，石化產業整體將受益。

(旺報 )