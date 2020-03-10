保二總隊刑事警察大隊，發現年前夾娃娃機販賣仿冒精品有增多趨勢，於是成立「大掃櫥專案」，如圖為娃娃機內販賣Nike T恤經原廠鑑定後為仿品。（保二刑大偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

保二總隊刑事警察大隊，發現年前夾娃娃機販賣仿冒精品有增多趨勢，於是成立「大掃櫥專案」，如圖為娃娃機內販賣Nike及愛迪達小物，經原廠鑑定後為仿品。（保二刑大偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

選物販賣機（夾娃娃機）低成本特性，在近年來掀起風潮，仿冒品業者也看上此商機，紛紛將仿冒精品放進機台中，保二總隊刑事警察大隊查第二隊除接獲多起檢舉外，員警也到各大商圈探訪，發現年前有增多趨勢，於是成立「大掃櫥專案」，總計查獲26家選物販賣機業者有販售仿冒商品之情形，並查獲仿冒商品總計1萬2千餘件。

警方指出查獲的商品，涵蓋運動品牌NIKE、ADIDAS、UA、FILA、CASIO、國際精品LV、CHANEL、DIOR、時下夯物角落生物、寶可夢等各品牌皆有，商品小至吊飾、公仔，大至服飾、包款等琳瑯滿目。

涉案者涵蓋學生、家庭主婦、上班族等26人，警方皆以違反商標法案移請地方檢察署偵辦。

警方呼籲，請民眾千萬不要以身試法，並宣示政府保護智慧財產權，打擊不法之決心，定將持續深入擴大追查相關進口及製造商，以確保商標權人及消費者之權益。

(中時 )