陸三大股指集體翻紅 深成指、創業板指漲逾1％ 09:402020/03/10 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸A股三大股指10日低開高走，深成指、創業板指均漲逾1％，上證綜指漲0.6 ％。 (旺報 ) #創業板 #股指 #10 #集體 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 10檔中型股 買盤護體 04:102020/03/06 證券．權證 美股暴跌近千點！台股早盤跌近百點 摜破11500 09:002020/03/06 財經 雪山深夜狂風暴雪 積雪約達10公分 16:262020/03/06 生活 司法院通過修法 裁定抗告期間延長10日 18:172020/03/06 社會 世衛組織：大陸以外新冠肺炎確診逾2萬人 全球已破10萬 08:492020/03/08 國際 科技股恐調整 大消費基建看俏 04:102020/03/09 焦點新聞 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ 09:482020/03/09 財經 油價暴跌避險情緒攀升 A股三大股指走弱 滬指跌2.41％ 12:072020/03/09 財經 麗寶福容大飯店美食季登場 烤鴨宴令人垂涎 13:342020/03/09 生活 《半導體》十銓3利器銷售旺，營運拚逐季揚 16:482020/03/09 財經 財經熱門新聞 15分鐘夭折 陸股史上最慘熔斷曝光 - 即時 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 財經 營收公布前夕災難降臨！ 台積電目標價遭砍重摔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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