大陸國家統計局今(10)日公布2020 年2 月全國工業生產者出廠價格(PPI)年減0.4％，較前月下降0.5％ 。工業生產者購進價格年減0.5％ ，月減0.3％ 。

1至2月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降0.2％ ，工業生產者購進價格下降0.4％ 。

(旺報 )

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