陸2月PPI年減0.4％ 1-2月PPI年減0.2％ 09:402020/03/10 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局今(10)日公布2020 年2 月全國工業生產者出廠價格(PPI)年減0.4％，較前月下降0.5％ 。工業生產者購進價格年減0.5％ ，月減0.3％ 。 1至2月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降0.2％ ，工業生產者購進價格下降0.4％ 。 (旺報 ) #價格 #工業生產 #工業 #生產者 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 時碩工業不受疫情影響 2月及前2月營收成長 09:312020/03/06 財經 從兩岸前進中南美 迎智慧製造 04:092020/03/08 焦點新聞 《業績-生醫》2月營收年減6成，皇將重挫逾4％ 11:252020/03/09 財經 《業績-半導體》聯電、世界2月營收年增逾2成，Q1不看淡 15:062020/03/09 財經 《業績-鋼鐵》榮剛2月營收年減0.16％，3月起營運步正軌 15:402020/03/09 財經 《熱門族群》2月營收兩樣情：華碩年減1.16％，仁寶、緯創重跌2成 15:572020/03/09 財經 《半導體》十銓3利器銷售旺，營運拚逐季揚 16:482020/03/09 財經 陸2月5G手機出貨逾230萬支 占比近4成 19:532020/03/09 財經 《股利-其他》鈺齊2019年擬配息5.5元，現金殖利率約5.3％ 07:442020/03/10 財經 1桶油跌至30美元 礦泉水都比它貴 09:342020/03/10 財經 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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