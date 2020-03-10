山上區在地企業冰點冷氣捐贈10台寵物推車給山上花園水道博物館。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

一般民眾常看到善心人士捐救護車、捐消防車新聞，但可能沒聽說有捐寵物推車的。台南山上花園水道博物館因受限於古蹟區寵物不能落地規定，提供5部寵物推車供民眾借用，但仍不敷使用，在地企業冰點冷氣得知後，一舉捐贈10部推車，遊客也都稱讚真貼心。

台南市文化局指出，去年10月開幕的山上花園水道博物館，4個月來，已經有超過40萬人次造訪，為了開拓多元族群，除了既有的軟硬體及水道相關展示外，園區也特別規畫了寵物友善環境，包括日前已經完工，引起討論的寵物友善園區，並且購置5部寵物推車，讓毛小孩能夠與主人共同享受園區空間。

而隨著寵物友善環境逐漸打出名號，推車已經不敷借用，為了解決這個問題，山上區在地企業冰點冷氣一舉捐贈10台寵物推車，和園區一起打造更友善的寵物空間。這10部寵物推車加入服務陣容後，假日借用量每日都超過30車次。

園方表示，最近雖然新冠肺炎肆虐，但園區遼闊空曠，室內又是挑高空間，園方已做好萬全防疫措施，入園人數仍然維持一定水準，影響不大。

(中時 )