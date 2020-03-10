美股消息面：

1.美國聯邦疾病管制和與預防中心（CDC）周一公布，截至3月8日下午4點止，全美新冠狀病毒確診病例增至472例，確診死亡病例新增8例，達到19例。

2.新冠肺炎疫情擴散全球，使原油市場供過於求的情況加劇，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯展開石油價格戰，令原油市場雪上加霜，周一國際油價暴跌逾24%，創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。周一紐約4月期油收跌10.15美元或24.6%，為每桶31.13美元，盤中一度跌破27.34美元。倫敦布蘭特5月期油收跌10.91美元或24.1%，為每桶34.36美元。

3.原油價格一度狂瀉30%及股市暴跌，令投資人陷入恐慌，在避險需求激升帶動下，周一日圓與瑞士法郎匯率大漲。尾盤美元兌日圓貶值近3%，報102.23日圓，盤中一度跌至101.20日圓，創下逾3年新低。日圓在過去12個交易日大漲約9%，過去3日的累計漲幅更創下2008年金融危機以來最大的3日漲幅。尾盤美元兌瑞士法郎大跌1.3%，報0.9280瑞郎。

4.新冠病毒疫情擴散全球及油價重挫引發美股崩跌，周一美國公債殖利率再創歷史新低。美國10年期指標公債殖利率一度跌至0.318%，刷新歷史低點，尾盤回升至0.515%，全日下跌19個基點。30年期美債殖利率盤中最低跌至0.70%，再創歷史新低，尾盤回升至0.892%。兩年期美債殖利率一度跌至0.251%，創下2014年10月來新低，尾盤回升至0.397%。周一3個月期與10年期美債殖利率曲線曾短暫出現被視為經濟利空信號的「倒掛」現象。兩年期與10年期美債殖利率曲線亦一度趨平至2個基點。整個債息曲線首度跌破1%。

(時報資訊)