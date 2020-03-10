韓國疾病管理本部周二上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增131人，累計確診病例達7,513例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達54人。此外，完全康復並解除隔離的人數增加81人，迄今治癒總人數為247人。

(時報資訊)