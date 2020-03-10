《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增131例，累計達7513例 09:432020/03/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周二上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增131人，累計確診病例達7,513例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達54人。此外，完全康復並解除隔離的人數增加81人，迄今治癒總人數為247人。 (時報資訊) #南韓 #新型冠狀病毒 #新冠肺炎 #確診 #死亡 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 南韓確診病例 飆破6000例 04:102020/03/06 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增518例，累計達6,284例 09:432020/03/06 財經 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增309例，累計達6,593例 16:312020/03/06 財經 日本新冠肺炎累計確診病例增至1067例 18:042020/03/06 國際 最新統計：全球新冠肺炎確診病例突破10萬 21:342020/03/06 國際 陸戰疫於境外 海關繃緊神經 04:092020/03/07 焦點新聞 美確診病例達329例 CDC：老年人「盡可能居家」 19:162020/03/07 國際 北京境外移入新冠肺炎確診病例 7天11例 21:212020/03/07 兩岸 武漢床等人 新增確診跌破百 04:092020/03/08 焦點新聞 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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