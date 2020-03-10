宏碁(2353)2月份單月合併營收為新台幣112.31億元，月減17.1%、年減22.4%；累積前兩月合併營收為新台幣247.84億元，年減20.4%。供應鏈受新型冠狀病毒影響仍在恢復中，預計第二季中旬可回歸正常。早盤宏碁股價破底，盤中價15.2元創2017年10月以來新低價。

宏碁新事業動能持續，2月份營收以安碁資訊年增35.4%、 展碁國際年增53.5%特別顯著。展碁國際預計於三月底登錄興櫃交易。

法人指出，受到新型冠狀病毒影響，近期企業端的需求放緩，但下半年有機會出現反彈；此外，英特爾新推出CPU採10奈米製程，可能會導致供需失衡的時程再拉長。

據了解，英特爾Tiger Lake將實現雙位數的效能提升、大幅的AI效能升級、繪圖效能的大幅躍進，以及透過全新整合式Thunderbolt 4提供USB 3的4倍流量。首批Tiger Lake系統以英特爾的10奈米+製程為基礎而打造，可望於今年稍晚開始出貨。Tiger Lake除了帶來巨大效能提升的全新Intel Xe繪圖架構進展外，代號「DG1」的首款英特爾將以Xe為基礎的獨立GPU。至於英特爾「Project Athena筆電創新計畫」在今年的方向，則是首批獲得Project Athena驗證的Chromebook，Project Athena驗證的設計已經完成校調、測試和驗證，可提供出色的系統層級創新，帶來電池續航力、一致的反應速度、即時喚醒，應用程式相容性等優勢。

(時報資訊)