大陸2 月全國CPI 月漲0.8％ ，漲幅比1月回落0.6 個百分點；CPI年漲5.2％ ，漲幅較1月回落0.2 個百分點。2 月食品價格較1月上漲4.3％ ，漲幅比上月回落0.1 個百分點，影響CPI 上漲約0.98 個百分點；年漲21.9％ ，漲幅擴大1.3 個百分點，影響CPI 上漲約4.45 個百分點。

食品中，鮮活食品價格持續處於高位。薯類價格較1月上漲16.0％ ，漲幅擴大8.3 個百分點；豬肉價格較1月上漲9.3％ ，漲幅擴大0.8 個百分點；鮮菜、鮮果和水產品價格較1月分別上漲9.5％ 、4.8％ 和3.0％ ，漲幅分別回落5.8 、0.7 和1.5個百分點。

大陸國家統計局解釋，食品價格上漲較多的主要原因，從供給方面看，主要是各地不同程度地實施了交通運輸管控措施，部分地區物流不暢；人力短缺造成物資配送難度加大，成本有所上升；部分企業和市場延期開工開市，一些產品生產和供給受到影響，難以及時滿足市場需要。

從需求方面看，受居家要求與避險心理等因素影響，有的居民出現囤購行為，部分地區出現搶購方便麵、肉製品和速凍食品等易儲食品現象，甚至波及到其他食品，助推價格上漲。

(旺報 )