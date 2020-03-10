綠委鄭運鵬等19人自2016年提案要廢「地方選舉」遭擋後，在今年第十屆會期捲土重來再度提案，意圖讓「廢除地方鄉鎮市級選舉」，在修憲、憲改等重大議題下強行過關，但對於綠委提案事涉重大，內政部則回答得很小心。韓粉砲轟「爛黨就是爛黨」。

鄭運鵬等人連署提出《地方制度法部分條文修正草案》，要「廢除鄉鎮市級選舉」，這是他第六、九屆開始的提案。他解釋「台灣六都人口佔七成，資源超過七成，選舉層級卻最單純，非直轄市人口少、資源少，卻多了鄉鎮市級選舉，選鄉鎮市長，就跟著有鄉鎮市民代表會，基層政治的弊端跟著就多，以現代政府治理來說，完全不合理」。

但對於鄭運鵬說法，內政部長徐國勇昨9日在答詢民進黨立委陳明文及蔡易餘等人時回應，「這是大政策，內政部會注意」。「目前他暫時無一定的修法方向，在接受大家意見後還要研議看看，不一定是內政部可決定，還要送到行政院」。

國民黨立法院黨團總召林為洲受訪表示，地方制度法這樣的修法爭議性很大，而且現在正值防疫期間，他覺得不適合，而且「我們也沒有餘力處理這麼複雜且具爭議的法案。」

相關訊息經轉傳至臉書討論，韓粉在臉書社團「李四川後援會」紛紛砲轟，「都不用選，民進黨是想直接推派皇帝？」、「該改黨名了啦，民主退步黨」、「爛黨就是爛黨」、「不認真處理疫情，在這非常時期還在搞意識形態」、「X殘的主意」、「要不要乾脆連六都，立委一起廢？」。

(中時電子報)