國民黨主席補選結果出爐，由青壯派江啟臣勝出，要如何帶領國民黨改革，引發關注。不過，面對罷韓來勢洶洶，若罷免成功，江啟臣黨主席的威望恐受影響，因此如何守住韓國瑜的高雄市長之位，恐怕是江啟臣率先面臨的問題之一。

江啟臣雖然拿下68.8%得票率，但此次補選卻是國民黨主席有史以來最低的投票率。據《鏡週刊》報導，若罷韓通過，恐衝擊黨主席的威望，且韓國瑜的市長之位、江啟臣的黨主席可能都不保，尤其已有挺韓民眾醞釀，擬拱韓國瑜參選黨主席，一名江啟臣的幕僚直言，若守不住高雄，再多改革政見都是空談。

挺韓的力量並沒有消失，一名曾擔任挺韓社團幹部透露，在韓粉社群中，對江啟臣、郝龍斌的關注度並不大，在2020大選後，所有韓國瑜的支持者轉為低調，就是要避免刺激罷韓熱度，且挺韓的力量持續集結，萬一韓國瑜失去市長之位，那韓粉絕會全面反撲，而目標就是下一任的黨主席。

要如何不刺激反韓熱度，又能幫助韓國瑜度過難關？有高雄藍營地方人士指出，國民黨中央應維持低調，以暗中協助的方式，最好能轉移戰場「冷卻高雄」，將焦點轉移到立法院，除能展現在野黨的監督力道，江啟臣也能在立委職務上有所發揮。

(中時電子報)