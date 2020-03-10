美國總統川普去年曾表示想買下全球最大的島嶼格陵蘭但遭丹麥拒絕，對此台灣美國商會會長海爾公開向川普喊話「買格陵蘭不如買台灣」，稱川普已發動貿易戰破壞陸經濟，不如再加碼下注，買下台灣對抗大陸，若買不下也應給予台灣自由貿易以及特殊身分移民待遇。

台灣美國商會（Taiwanese-American Chamber of Commerce）會長海爾（Neil Hare）在美國商會官網的公開信指出，中指出，如果美國一定要買一座島嶼的話，該是忘記格陵蘭並看一看不論在字面上或意義上都在美中關係之中的台灣。

他指出，不像格陵蘭實質屬於丹麥，台灣在美國外交政策屬於戰略模糊的地位，它不被聯合國、美國以及G20任何一成員國所承認，且根據國際法，美國在二戰中擊敗當時佔領台灣的日本，並將日該地區征服的所有領土割讓給美國和盟國。

只是到了1972年，時任總統的尼克森（Richard Nixon）對陸採取開放政策，並透過「一中政策」安撫大陸，宣稱台灣並非大陸分離的國家。然而美國也沒讓台灣獨自面對困難，在1979年通過《台灣關係法》，只要台灣遭遇陸武力攻擊，美承諾協防。

文中進一步指出，如此令人困惑的政治操作延續了40年，直到川普上任後完全改變，並將許多國際間關係帶回至二戰後期。川普在蔡英文當選後直接與她通話、允許她正式造訪美國，並授權如80億美元的66架F-16V等幾項重大對台軍售，這些行動幾乎是在外交上承認了台灣，也激怒了大陸。

海爾認為，將美中關係是為首任關鍵的川普，藉由發動貿易戰展現其總統職權、以及有破壞大陸堅強經濟的意志，不如再「加碼下注」，買下台灣。他指出，在2020台灣總統大選中，傾美的蔡英文對上支持大陸的韓國瑜，如果如果當時由韓當選，面對陸影響力在台遽增，美國將無能為力。

此外，大陸也有意願對台打「持久戰」，搬出古老的「凌遲」手段，將台灣一點一點地吸收，他們早已對台實施軟權力戰術，包括每日對台發動駭客攻擊、收買高端人才、影響台灣社群媒體、支配貿易，當然無庸置疑地嘗試影響大選。

海爾呼籲川普切勿太晚行動，否則大陸將取得巨大勝利。他指出，台灣在全球GDP排名22，是美國第11名貿易夥伴，在科技、生物科技、化學以及工程等領域保有領先地位，亦具有地緣戰略地位，接近藉於敵友間的大陸、北韓以及日韓等盟友，可見台灣的經濟與地緣政治地位，讓一片凍土的格陵蘭相形見絀。

海爾也強調，如果台灣不賣，供應台灣自由貿易協定和特殊移民身份將是明智的選擇，也會得到國會兩大黨的支持，川普也有權讓此政策在國會內通過，且此構想對美國經濟有益，而對大陸的關稅以及對台軍售也不會因此微調，隨著時間流逝，美國不能將台灣拋棄在大陸軟權力之下，或者對台動武。

海爾最後指出，川普是近50年以來最敢對中國人挺身而出的一位總統，該是時候調整對台政策，採取更高層級的堅定姿態，「如果美國買不下，在太晚之前，也應給予台灣自由貿易以及特殊身分移民待遇」。

(中時電子報)