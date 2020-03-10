近期黑天鵝不斷，除了新冠肺炎疫情，國際油價也因俄羅斯與沙烏地阿拉伯就原油減產協商破局而大跌30％。對此，美國9日譴責，這些國家操縱了全球石油市場，將導致油價崩盤；但美國也表示，美國能源供應商經得起油價波動。而美國國際能源署（下稱IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）則警告，「在油市開盤賭恐有嚴重後果」。

此次油價暴跌，主要是源自石油輸出國家組織（下稱OPEC）和俄羅斯之間的紛爭。雙方此前原本達成每日減產210萬桶、為期3年的減產協議，該協議於3月到期；鑒於新冠肺炎疫情重創全球經濟，OPEC領袖沙烏地阿拉伯建議，將此協議延長至年底，且4至6月多減產150萬桶，不過這個建議遭到俄國否決，認為減產毫無意義。

對於石油出口國間的紛爭，美國能源部發言人Shaylyn Hynes表示，這些國家操縱油價衝擊石油市場，將進一步促使美國成為全球朋友可靠能源供應國。

比羅爾（Fatih Birol）也警告，在油市玩俄羅斯輪盤可能帶來嚴重後果，油價每桶低於25美元或將使美國暫停開採新的頁岩油；他也預計，受到疫情影響，第一季石油生產過剩的規模將達每日350萬桶。

(旺報 )