長髮妹被監視器拍到在騎樓脫下內褲「解放」，影片被傳到網路。（圖／翻攝新竹爆料公社）

男網友氣的長髮妹「當街挫賽」的影片PO上網。（圖／翻攝新竹爆料公社）

網路近日出現一段誇張影片，一名年輕長髮女孩，跟一名男子走到騎樓下後，竟當街脫下內褲「拉黃金」，身旁男子不但沒制止，還在旁邊站衛兵，整個過程全部被監視器拍下來。一名陳姓網友氣的將影片PO到臉書社團「新竹爆公社」痛批：「一年要掃幾次妳的屎？多走一點附近就有公廁，有點功德心好嗎？」，可見這名女子已是「慣犯」，而這次「當街挫賽」的地點是在新竹市區圓環附近。

畫面中可以看到，這名女孩走到騎樓下就停下來，接著面對牆壁，脫下內褲開始「解放」，讓原PO氣得將影片PO上「新竹爆料公社」請大家評評理，還留言「請問這個位置是特別好上嗎？」、「一年要掃幾次妳的屎？」。

長髮嫩妹當街「脫褲拉黃金」離譜行為，全被監視器拍下來。（影片取自臉書社團／新竹爆料公社）

網友看到影片紛紛大罵「太沒羞恥心了，要上也選一個較隠秘的地方吧」、「感覺隔著手機都能聞到臭味」、「可能找不到廁所，不過也有點誇張」、「哇噻⋯⋯這⋯⋯太誇張！」、「家教在哪？」、「真的誇張到不行耶」、「影片傳給新竹市環保局問一下吧.」、「天哪我看了什麼」、「沒水準到了極點」、「超級噁心」。

原PO還詢問其他網友「請問一下這種人有什麼方式可以制止呢？因為這不是第一次了」，環保局表示，在公共場所隨地便溺，可罰新台幣1200元到6000元。

(中時電子報)