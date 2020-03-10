新冠肺炎疫情再升溫，義大利確診飆破9千例，讓當地醫生控訴，忽視疫情比製造恐慌更可怕！而泌尿科醫師蔡秀男也在臉書指出，現可回顧到底是誰一直忽是防疫策略、一直將疫情當作一般感冒來看待。

根據歐洲《貝加莫報紙》報導，義大利醫師丹尼爾（Daniele Macchini）的文章表示，不需製造恐慌，但事情危險性沒正確傳遞給人們，更可怕！醫院的病床清空又迅速被患者填滿，所有醫生不分科幫忙診治，大家筋疲力竭卻不知在和什麼作戰，讓他控訴，忽視疫情戰爭，比恐慌更恐怖！

泌尿科醫師蔡秀男對此在臉書「A Nan MOSTA 阿男醫師の磨思塔」發文，義大利現有近萬個的確診案例，全國封城、逃難潮與醫療崩潰，真實的「醫療悲慘世界」上演中，救不完的患者，讓人想哭。

蔡秀男指出，SARS之後，台灣的醫院每年都會進行「醫院清空、全院專責、盤點負壓隔離病房、醫院感染管制...」的防疫作戰演練長達17年。

蔡秀男說，可回顧這兩個月，台灣那幾個名嘴、學者，哪些WHO官員，哪些各國政客，屬於「防疫消極派」，忽視或放棄防疫圍堵策略，將疫情視同一般「感冒」、「流感」淡定的....

(中時電子報)