新冠肺炎疫情導致全球淪陷，日前苗栗立委陳超明開砲質疑衛福部做法，甚至提出「口罩老人做」引爭議，這讓資深音樂人許常德怒嗆：「廢物質詢」，對此陳超明回擊：「許常德垃圾人講話」，對此許常德不甘示弱砲轟：「廢物絕對不是一天造成的」。

對於近日與立委陳超明隔空交火，許常德壓不住心中怒火，凌晨在臉書指對方「不是戴上口罩就能消滅防堵多年累積的病毒」，接著怒嗆：「廢物絕對不是一天造成的」，他直言要問人家自己是不是廢物，這種問題只有廢物才會問，接著點出陳超明30年從政歷史，有多少案子是乾乾淨淨的，並語帶嘲諷表示：「全面清查他的偉大事蹟，才能還給他可能真的是偉大的偉大，當他的黨正要改革時候，看看廢物會不會繼續風光」。

許常德臉書全文。（圖／許常德的地下手記臉書）

對此網友也一面倒力挺許常德，紛紛留言：「老師反擊得很好，那個人真的是出來丟臉」、「可悲的是就算有人一直秀下限但還是選上，很難理解那個縣的選民到底在想什麼」、「選舉是選賢與能，偏偏有些地方便選舉專選閒與廢」。

(中時電子報)