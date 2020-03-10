在交通運輸業中，高風險的航空業機師月薪至少40萬起跳，已經算是各行各業中收入的金字塔頂端專業人士。不過還有另一種行業，月薪50萬以上、甚至可高達80萬元，年薪逼近千萬，幾乎是各行業之最，但風險比起機師更高，每天必須與風浪與大船間搏鬥，這種職業，就是「引水人」。

引水人是在中華民國港埠沿海內河或湖泊執行領航業務人，每天要引領各種不同船隻進出港口，因此報考條件相當嚴格，除相關專業能力（如甲種引水人），至少要有三年以上船長資歷，必須了解各種船特性。

要擔任引水人，除要通過專業考試，還至少有三年以上船長資歷，通常能拿到證照者多已步入中年。甲種引水人每天得在各港口，引領大小船隻出入港，每次上工，都要搭乘領港船，靠近欲登上的船舶後，利用海上繩梯，攀爬數層樓高到達甲板，在海象差時，往往一不小心就或落海甚至遭兩艘船夾個粉碎，極度危險。

因此在引水人考試中，有一項攀爬繩梯速度，如果60秒鐘內不能徒手攀登高度9公尺繩梯上、下各一次者，即使專業、資歷再佳，也沒有資格獲選。

因為引水人的工作就是每天在海上領船入港，必須從小船上攀登數層樓高繩梯上大貨船，近年來貨櫃船噸位愈來愈大、船舷越來越高，因此挑戰跟著增加。

但也因有資格拿到引水人證照資格的人士，多已步入中年，體力不如年輕人，許多有資格想考最高榮譽的引水人什麼關都過了，卻在爬繩梯這一關而飲恨。

由於引船入港，必須身體相當健康，每年必須檢查視覺、聽覺、體格一次，航政主管機關還可隨時檢查。超過六十五歲不能再當引水人。因ˇ此也常常有人說，引水人雖然月薪嚇人，但領得到錢，有沒有命花，都還是未知數，這也道出了這項高風險職業最辛酸的一面。

(中時電子報)