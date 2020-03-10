新冠肺炎若上半年出現拐點？高力國際認為，預期亞太商用不動產市場將在下半年出現反彈。

根據全球領先的商業房地產服務與投資管理公司高力國際今（10）日最新發布的評估報告「新冠肺炎對亞太地區房地產資本市場的影響」中指出，假設該疫情在今年上半年達到高峰並出現拐點，預期亞太地區房地產將在下半年開啟復甦契機，中國以物流、數據中心最被期待。

香港、新加坡則以飯店最具反彈機會。

至於，澳洲則以辦公室及工業地產的投資機會最佳。

受新冠肺炎疫情重創的亞太地區房地產市場有望在2020年下半年出現反彈。

高力國際台灣分公司董事總經理劉學龍表示，台灣零售業、餐飲業與旅館業因民眾減少外出短期衝擊深，已有業者實施無薪假、調整營業時間、或加大線上線下整合力道度過疫情，此波疫情將造成營運業者品牌大洗牌。

劉學龍表示，對投資市場而言，上半年投資人觀望心態濃厚，恐拉長商用不動產交易期，所幸市場利率仍低，投資人依然尋找機會，預期下半年疫情控制後，可望反彈。

(工商 )