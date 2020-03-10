氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，13日下午起至14日下午，下一波鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北有明顯降雨、南部亦有局部降雨的機率，各地氣溫驟降，14日下半天起至16日，「濕冷」轉「乾冷」，各地早晚氣溫皆很低。

吳德榮提及，15日晨、16日晨，冷空氣加上「輻射冷卻效應」，有觸及「強烈大陸冷氣團」的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，也有降至10度左右的機率；但模式會再微調，應持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天鋒面及冷空氣南下，中部以北有明顯降雨、南部亦有局部降雨的機率；氣溫驟降、愈晚愈冷，中部以北「濕冷」，南部轉涼；12日至13日上午、台灣在暖氣團內、氣溫續升；北台灣距離下一波鋒面較近，雲量較多，有局部短暫陣雨的機率，其他地區仍為多雲時晴，各地白天微熱早晚涼。

(中時 )