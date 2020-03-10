蒙古今天表示，一名在蒙古就業的法國籍人士，確診感染在全球擴散開來的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），為蒙古首起病例。

蒙古國家緊急事務委員會（National Emergency Commision）發表聲明說，這名患者從法國來到蒙古，中途在莫斯科轉機。

蒙古政府匡列這名患者曾接觸42人，有密切接觸的另有120人。

(中央社)