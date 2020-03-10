家登精密(3680)2020年2月合併營收約為1.13億元。其中半導體本業佔1.02億元，比去年同期成長約135%。全球疫情雖暫時抑制市場對半導體第一、二季產值的高度期待，但公司看好轉單效應，提前佈署擴產之產能，樂觀看待今年的營運，迎接下半年的5G手機換機潮。

家登2月營收1.12億元，月減21.44%，年增率38.38%；1-2月營收2.55億元，較2019年同期增加1.35%。

2月年假結束，正式開工，家登半導體業績表現已恢復到正常水準，各大客戶出貨時程亦陸續步上軌道。家登表示，受冠狀病毒疫情影響，全球半導體供應鏈版圖重新洗牌，各大廠商生產重鎮及集中產能之策略勢必有所改變，轉以分散風險為主軸；家登相信，此一情勢將使台灣半導體產業地位愈趨重要，目前已有部分客戶轉單家登，為因應未來客戶轉單台灣需求量增加，家登已提前展開擴廠、擴線之工作，完成異地備援生產之準備，確保全球半導體大客戶供貨無虞，備戰產能到年底。

家登指出，全球疫情影響雖暫時抑制了市場對半導體第一、二季產值的高度期待，但客觀來看，整體先進製程的方向和腳步並無改變或趨緩，7奈米量產持續，雖然手機需求減少，但因應疫情產生之視訊設備以及工業4.0晶片需求激增，5G發展持續推進，台灣半導體大客戶5奈米技術持續快速推進並領先全球，韓國三星亦表示要全力投入EUV，全球半導體廠積極投入高階製程資本支出，維持年度的營運計畫。

2020年被視為是5G手機的換機潮，下半年可陸續達到規模經濟，主要國家都會遍佈5G網絡，相關供應鏈產能的提升刻不容緩。可印證在EUV曝光機的出貨數量上，2019年ASML共出了26台，兩年內會達到雙倍數，直接帶動家登的EUV光罩傳送盒出貨量直線攀升。

防疫方面，家登日前已正式啟動異地辦公並備妥異地生產之準備，將全體團隊分成多組分區作業，超前佈署，也能隨時因應疫情變化維持客戶端供貨順暢，樂觀看待今年的營運目標。此外，家登吳江新創汽車公司已於2月11日正式開工，目前吳江地區防疫示範廠區，開始積極衝刺售後及維修服務訂單數量，3月起可逐步恢復往日營運表現。

(時報資訊)