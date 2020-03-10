新冠肺炎疫情快速蔓延歐美地區，歐美股市加大震盪，道瓊指數昨再慘跌逾2000點；中國A股方面，北向資金上週再度轉為淨流入，惟淨流入資金僅56.21億人民幣，明顯縮減，因此也略微壓抑A股的上攻力道，但主要指數大抵收復了前一週的跌幅，總計，上證綜合指數週漲5.35%、收3034.51點，深成指週漲4.48%、創業板指數週漲5.86%，為全球表現最強勁的市場。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，美國聯準會上週二(3月3日)意外降息二碼，基準利率降至1.0%～1.25%，顯示肺炎疫情已讓各國央行備感壓力，在疫情尚未能有效遏止下，預料全球主要央行將會追隨聯準會的寬鬆表態，以應對疫情帶來的經濟衝擊做準備。加拿大央行上週三(3月4日)率先跟隨美國降息，市場預料本週歐洲央行會議(3月12日)及本月稍晚的英國央行會議(3月26日)也可能祭出寬鬆措施。甚至，不排除聯準會可能在3月17~18日的FOMC會議再次降息。

陳朝政指出，目前疫情轉向全球蔓延，尤其歐美是世界的中心，若歐美失控，週邊市場也受累，短期全球主要股市仍受消息面影響而加大震盪，有修正風險，但各國央行同步擴大資金挹注，因應恐慌對市場帶來的衝擊，預估市場資金仍不虞匱乏。惟OPEC(石油輸出國組織)與俄羅斯上週五的減產協商破裂，引發全球最大生產國之間的油價戰爭，導致西德州原油期貨價格崩跌，並拖累全球股指期貨走勢，將加大短期A股震盪走勢。

此外，近期A股科技股將進入業績和估值的調整週期，先前強勢上攻的科技板塊，上週漲勢稍歇，然在中國政府大力倡導5G及新基建的政策利多下，預期相關類股未來可望維持強勢。

基本面方面，中國1至2月的進出口額下降幅度超越預期，年減17.2%，是繼2016年年減19.4%以來最大跌幅，整體來看，出口回落幅度較大，主要受2月停工影響，隨著逐步復工、復產，經濟將邁入恢復期，月比數據將有所改善，但與去年同期相比仍不樂觀。且若疫情持續在全球擴散，對中國進出口同樣帶來負面影響，仍須密切觀察。

中長線而言，陳朝政認為，中國仍處於長牛的上升週期，下檔空間有限，上檔空間還很大，投資題材上，關注可望因本次疫情加速佈建、商轉的5G；國產替代主軸的半導體，政策發展方向明確的新能源車等具長線趨勢的相關題材個股，料相對具表現優勢，尤其是在疫情受控之後，相關廠商業績可望迎來訂單遞延的爆發成長。

(時報資訊)